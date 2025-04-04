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Тоттенхэм
06.04.2025 16:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
04 апреля 2025, 22:28 |
30
0

Тоттенхэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 апреля в 16:00 по Киеву

04 апреля 2025, 22:28 |
30
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Тоттенхэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тоттенхэм

Текущий сезон «Тоттенхэм» явно проваливает. У команды очередная полоса неудач в АПЛ в виде четырех матчей подряд без побед. После выигрыша у «Ипсвича» (4:1) 22 февраля, «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» (0:1), сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), уступил «Фулхэму» (0:2) и в матче предыдущего тура потерпел поражение в дерби с «Челси» (0:1). «Тоттенхэм» набрал 34 очка. В турнирной таблице «шпоры» занимают 14 место, опережая «Эвертон» и «Вест Хэм» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Саутгемптон

В предыдущем туре «Саутгемптону» удалось прервать серию поражений. Команда на своем поле сыграла вничью 1:1 с «Кристал Пэлас». Это очко стало десятым, набранным командой в этом сезоне. Но это слабое утешение для «Саутгемптона», ведь шансов на сохранение места в АПЛ практически не осталось. Отставание от 17 места, на котором идет «Вулверхэмптон», перед началом тура составляло 19 очков. А до конца чемпионата осталось сыграть восемь матчей.

Личные встречи

В матче первого круга «Тоттенхэм» разгромил соперника со счетом 5:0. Из последних пяти очных встреч «Тоттенхэм» выиграл две. Одна победа на счету «Саутгемптона». Еще два поединка завершились с ничейным результатом.

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Саутгемптона» в гостях составляет 0,73 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Спенс, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Сон Хын Мин, Соланке, Одобер.
  • «Саутгемптон»: Ремсдейл, Гарвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс, Фернандеш, Сулемана, Мэннинг, Уокер-Питерс, Арибо, Даунс, Онуачу.

Прогноз

«Тоттенхэм» должен наконец-то выиграть. Но победа вряд ли будет легкой. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
6 апреля 2025 -
16:00
Саутгемптон
Тотал меньше 3,5 1,76 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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