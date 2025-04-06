6 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Саутгемптон.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу шпор.

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После этого поражения святые окончательно потеряли шансы сохранить место в элитном дивизионе Англии на следующий сезон. В кампании 2024/25 Саутгемптон будет выступать в Чемпионшипе.

АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1

Голы: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+6 (пен.) – Фернандес, 90

Видеообзор матча