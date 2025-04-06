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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.04.2025 16:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
06 апреля 2025, 20:21 |
112
0

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1. Вылетели в Чемпионшип. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2024/25

06 апреля 2025, 20:21 |
112
0
Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1. Вылетели в Чемпионшип. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Саутгемптон.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу шпор.

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После этого поражения святые окончательно потеряли шансы сохранить место в элитном дивизионе Англии на следующий сезон. В кампании 2024/25 Саутгемптон будет выступать в Чемпионшипе.

АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1

Голы: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+6 (пен.) – Фернандес, 90

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Матис Тель (Тоттенхэм).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Фернандеш (Саутгемптон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Саутгемптон Тоттенхэм - Саутгемптон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бреннан Джонсон пенальти Матис Тель Матеус Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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