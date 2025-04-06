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Чемпионат Англии
Фулхэм
06.04.2025 16:00 – FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
06 апреля 2025, 20:10 |
381
0

Фулхэм – Ливерпуль – 3:2. Перестрелка в Лондоне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2024/25

06 апреля 2025, 20:10 |
381
0
Фулхэм – Ливерпуль – 3:2. Перестрелка в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Фулхэм – Ливерпуль – 3:2

Голы: Сессеньон, 23, Ивоби, 32, Мунис, 37 – Макаллистер, 14, Диас, 72

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Фулхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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