Англия06 апреля 2025, 20:10 |
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Фулхэм – Ливерпуль – 3:2. Перестрелка в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2024/25
06 апреля 2025, 20:10 |
381
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6 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Ливерпуль.
Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля
Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
Голы: Сессеньон, 23, Ивоби, 32, Мунис, 37 – Макаллистер, 14, Диас, 72
Видеообзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Фулхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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