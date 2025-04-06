6 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Фулхэм – Ливерпуль – 3:2

Голы: Сессеньон, 23, Ивоби, 32, Мунис, 37 – Макаллистер, 14, Диас, 72

Видеообзор матча