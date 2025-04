Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) завершила выступления в одиночном разряде грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1/16 финала украинка вышла на корт против Алены Остапенко (Латвия, WTA 24). В середине второго сета Даяна отказалась продолжать борьбу.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) [Q] – Алена Остапенко (Латвия) – 3:6, 0:3, RET., Ястремская

После проигранных трех геймов во второй партии Ястремская вызвала врача. Предположительно, причина отказа – плохое самочувствие.

Это была третья встреча соперниц. Остапенко одержала вторую победу в очных противостояниях.

Следующей соперницей Остапенко будет победительница матча Эмма Наварро – Беатрис Хаддад Майя.

Ястремская в Штутгарте прошла квалификацию, где переиграла Ану Конюх и Эллу Зайдель.

Даяна вместе с Остапенко в одном тандеме 14 апреля преодолели 1-й раунд парного разряда. Пока что неизвестно, продолжит ли украинско-латвийский дуэт выступления.

Wishing Yastremska a speedy recovery ❤️‍🩹@JelenaOstapenk8 moves into the second round in Stuttgart.#Porschetennis pic.twitter.com/jUlLXNOKkb