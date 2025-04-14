Ястремская и Остапенко вышли в четвертьфинал парного разряда в Штутгарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли немецкий тандем Насташа Шунк / Элла Зайдель за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Штутгарт. Пары. Грунт. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Насташа Шунк (Германия) / Элла Зайдель (Германия) – 7:6 (7:3), 6:1

Это была первая встреча тандемов.

Ястремская и Остапенко впервые с 2019 года заявились на турнир в одном дуэте. Их совместным лучшим результатом является финал в Пекине в 2019.

Следующими соперницами Даяны и Алены будут победительницы противостояния Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова – Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Ястремская также сыграет в основной сетке одиночного разряда в Штутгарте, куда попала через квалификацию. В финале отбора она переиграла Эллу Зайдель.

По результатам жеребьевки, в 1-м круге одиночки Даяна сыграет с Аленой Остапенко.