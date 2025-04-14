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WTA
14 апреля 2025, 16:36 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:43
603
1

Ястремская и Остапенко вышли в четвертьфинал парного разряда в Штутгарте

Даяна и Алена в 1-м раунде в двух сетах переиграли тандем Шунк / Зайдель

14 апреля 2025, 16:36 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:43
603
1
Ястремская и Остапенко вышли в четвертьфинал парного разряда в Штутгарте
WTA. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли немецкий тандем Насташа Шунк / Элла Зайдель за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Штутгарт. Пары. Грунт. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Насташа Шунк (Германия) / Элла Зайдель (Германия) – 7:6 (7:3), 6:1

Это была первая встреча тандемов.

Ястремская и Остапенко впервые с 2019 года заявились на турнир в одном дуэте. Их совместным лучшим результатом является финал в Пекине в 2019.

Следующими соперницами Даяны и Алены будут победительницы противостояния Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова – Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Ястремская также сыграет в основной сетке одиночного разряда в Штутгарте, куда попала через квалификацию. В финале отбора она переиграла Эллу Зайдель.

По результатам жеребьевки, в 1-м круге одиночки Даяна сыграет с Аленой Остапенко.

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Даяна Ястремская Алена Остапенко Насташа Шунк Элла Зайдель WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Молодці, в 2 сеті розім'ялися  перед особистою зустріччю.
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