Стала известна первая соперница Ястремской в основе турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) получила первую соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1/16 финала украинка встретится с латвийкой Аленой Остапенко (WTA 27). Интересно, что Даяна заявлена с Аленой в одном дуэте на парный разряд.

Если Ястремская сумеет одолеть Остапенко, то во 2-м раунде проведет поединок либо против Эммы Наварро, либо против Беатрис Хаддад Майи.

Даяна вышла в основу Штутгарта, преодолев квалификацию. В отборе украинка выиграла у Аны Конюх и Эллы Зайдель.

Украинку на этом пятисотнике в одиночном разряде также представит Марта Костюк. По результатам жеребьевки, Костюк в 1-м круге сыграет против шестой сеяной Мирры Андреевой.

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