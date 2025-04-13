Стала известна первая соперница Ястремской в основе турнира в Штутгарте
В 1/16 финала Даяна встретится с Аленой Остапенко, с которой заявлена на парный разряд
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) получила первую соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В 1/16 финала украинка встретится с латвийкой Аленой Остапенко (WTA 27). Интересно, что Даяна заявлена с Аленой в одном дуэте на парный разряд.
Если Ястремская сумеет одолеть Остапенко, то во 2-м раунде проведет поединок либо против Эммы Наварро, либо против Беатрис Хаддад Майи.
Даяна вышла в основу Штутгарта, преодолев квалификацию. В отборе украинка выиграла у Аны Конюх и Эллы Зайдель.
Украинку на этом пятисотнике в одиночном разряде также представит Марта Костюк. По результатам жеребьевки, Костюк в 1-м круге сыграет против шестой сеяной Мирры Андреевой.
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