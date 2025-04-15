Манчестер Юнайтед нашел нового вратаря. На него охотится Ман Сити
Голкипер «Порту» Диогу Кошта заинтересовал «красных дьяволов»
Руководство «Манчестер Юнайтед» находится в поисках нового вратаря, способного заменить Андре Онана.
По информации инсайдера Николая Скиры, в списке «красных дьяволов» находится голкипер «Порту» Диего Кошту. Вратарь не только играет ключевую роль в составе португальского клуба, но также является капитаном команды.
Главным конкурентом «Манчестер Юнайтед» на игрока станет «Манчестер Сити», который также стремится усилить вратарскую позицию.
В этом сезоне Диогу отыграл 40 матчей во всех турнирах. Стоит отметить, что Кошту в 18-ти поединках сохранил ворота сухими.
#DiogoCosta (Porto) is among #ManchesterUnited’s targets for the goalkeeper role. #transfers #MUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 14, 2025
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