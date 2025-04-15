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Англия
15 апреля 2025, 13:52 | Обновлено 15 апреля 2025, 14:08
239
0

Манчестер Юнайтед нашел нового вратаря. На него охотится Ман Сити

Голкипер «Порту» Диогу Кошта заинтересовал «красных дьяволов»

15 апреля 2025, 13:52 | Обновлено 15 апреля 2025, 14:08
239
0
Манчестер Юнайтед нашел нового вратаря. На него охотится Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Руководство «Манчестер Юнайтед» находится в поисках нового вратаря, способного заменить Андре Онана.

По информации инсайдера Николая Скиры, в списке «красных дьяволов» находится голкипер «Порту» Диего Кошту. Вратарь не только играет ключевую роль в составе португальского клуба, но также является капитаном команды.

Главным конкурентом «Манчестер Юнайтед» на игрока станет «Манчестер Сити», который также стремится усилить вратарскую позицию.

В этом сезоне Диогу отыграл 40 матчей во всех турнирах. Стоит отметить, что Кошту в 18-ти поединках сохранил ворота сухими.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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