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Германия
15 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 15 апреля 2025, 12:29
208
0

Больше не рассчитывают. Бавария готова отпустить важного игрока

Кингсли Коман будет искать новый коллектив

15 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 15 апреля 2025, 12:29
208
0
Больше не рассчитывают. Бавария готова отпустить важного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Лидер немецкой Бундеслиги, «Бавария» Мюнхен, принял решение проститься с французским вингером Кингсли Команом. Представители клуба стремятся начать переговоры с игроком по уходу, хотя контракт спортсмена рассчитан до лета 2027 года.

Как отметил известный инсайдер Флориан Плеттенберг, лондонский «Арсенал» считается одним из главных претендентов на вингера. «Канониры» даже контактировали с Команом по трансферу.

Также в услугах Кингсли заинтересовал четыре коллектива из высшего чемпионата Саудовской Аравии.

Ожидается, что на трансфере француза «Бавария» способна заработать от 35 до 50 миллионов евро.

За мюнхенскую команду Коман выступает с лета 2017 года. За этот период футболисту удалось провести 329 матчей в составе «Баварии», отличился 69 раз в ворота соперника. Также на счету спортсмена 69 ассистов.

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Бундеслига трансферы Бавария чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг Кингсли Коман
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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