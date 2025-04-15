Больше не рассчитывают. Бавария готова отпустить важного игрока
Кингсли Коман будет искать новый коллектив
Лидер немецкой Бундеслиги, «Бавария» Мюнхен, принял решение проститься с французским вингером Кингсли Команом. Представители клуба стремятся начать переговоры с игроком по уходу, хотя контракт спортсмена рассчитан до лета 2027 года.
Как отметил известный инсайдер Флориан Плеттенберг, лондонский «Арсенал» считается одним из главных претендентов на вингера. «Канониры» даже контактировали с Команом по трансферу.
Также в услугах Кингсли заинтересовал четыре коллектива из высшего чемпионата Саудовской Аравии.
Ожидается, что на трансфере француза «Бавария» способна заработать от 35 до 50 миллионов евро.
За мюнхенскую команду Коман выступает с лета 2017 года. За этот период футболисту удалось провести 329 матчей в составе «Баварии», отличился 69 раз в ворота соперника. Также на счету спортсмена 69 ассистов.
🚨🆕 FC Bayern are prepared to let Kingsley #Coman leave, with talks set to begin soon.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 14, 2025
As revealed, #Arsenal are already in contact with the player‘s camp, and the top four clubs in Saudi Arabia are also pushing for him.
If he moves to England, Bayern expect a fee in the… pic.twitter.com/HJrWtk6YqJ
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