Больше не рассчитывают. Бавария готова отпустить важного игрока

Лидер немецкой Бундеслиги, «Бавария» Мюнхен, принял решение проститься с французским вингером Кингсли Команом. Представители клуба стремятся начать переговоры с игроком по уходу, хотя контракт спортсмена рассчитан до лета 2027 года.

Как отметил известный инсайдер Флориан Плеттенберг, лондонский «Арсенал» считается одним из главных претендентов на вингера. «Канониры» даже контактировали с Команом по трансферу.

Также в услугах Кингсли заинтересовал четыре коллектива из высшего чемпионата Саудовской Аравии.

Ожидается, что на трансфере француза «Бавария» способна заработать от 35 до 50 миллионов евро.

За мюнхенскую команду Коман выступает с лета 2017 года. За этот период футболисту удалось провести 329 матчей в составе «Баварии», отличился 69 раз в ворота соперника. Также на счету спортсмена 69 ассистов.

