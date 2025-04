Решил остаться? Известный вингер Баварии принял решение касательно будущего

29-летний вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри принял решение остаться в команде, пока его контракт рассчитан до лета 2026 года.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, футболист не исследует трансферный рынок и не планирует рассматривать никаких предложений.

В текущем сезоне Гнабри вышел в 36 поединках, оформив шесть забитых мячей и пять ассистов.

🚨🔴 As of now, Serge #Gnabry is set to stay at FC Bayern next season. No transfer is planned, the market is not being explored, and no talks are currently ongoing.



His contract runs until 2026 and Gnabry definitely wants to stay.



