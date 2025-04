Безумный матч Атлетико и Вальядолид вошел в интересные рейтинги Ла Лиги

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги Атлетико дома обыграл Вальядолид со счетом 4:2.

Атлетико Мадрид продолжил свою беспроигрышную серию против Вальядолида в Ла Лиге, которая составляет уже 16 матчей. 15 из них были победными для мадридцев.

Матч также запомнился тремя реализованными пенальти.

Атлетико впервые с марта 2020 года (домашний поединок против Севилии) в первом тайме матча Ла Лиги забил и пропустил с одиннадцати метров.

25-летний аргентинский форвард Атлетико Хулиан Альварес стал лишь третьим игроком клуба (после Диего Косты в 2013 году и Сауля Ньигеса в 2020 году) во время руководства Диего Симеоне, которому удалось дважды в одной игре реализовать пенальти (во всех турнирах).

