Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут забил один из самых быстрых победных голов в истории АПЛ
Англия
15 апреля 2025, 06:20 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:26
690
0

Борнмут забил один из самых быстрых победных голов в истории АПЛ

Гол на 1-й минуте стал победным в игре против «Фулхэма»

15 апреля 2025, 06:20 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:26
690
0
Борнмут забил один из самых быстрых победных голов в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 32-го тура АПЛ «Борнмут» минимально переиграл «Фулхэм» (1:0).

Единственный гол был забит на 1-й минуте игры. Автором победного мяча стал 25-летний Антуан Семеньо.

Этот гол на 1-й минуте матча стал лишь восьмым в истории АПЛ, после которого игра так и заканчивалась со счетом 1:0, а также первым – с марта 2023 года, когда гол Двайта Макнила принес победу «Эвертону» над «Брентфордом».

Для Семеньо этот гол стал восьмым в сезоне. Это является повторением его прошлогоднего персонального рекорда за «Борнмут».

По теме:
Отдал ассист в Англии. Украинский легионер вернулся на поле после травмы
Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут
Борнмут – Фулхэм – 1:0. Хватило первой минуты. Видео гола и обзор
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор статистика Антуан Семеньо
Александр Сильченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Бокс | 14 апреля 2025, 07:48 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»

Британец не захотел драться с Форманом

Президент Реала встретился с Анчелотти и принял важное решение
Футбол | 14 апреля 2025, 09:50 0
Президент Реала встретился с Анчелотти и принял важное решение
Президент Реала встретился с Анчелотти и принял важное решение

Флорентино Перес предложил наставнику сконцентрироваться на текущем сезоне

ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Бокс | 14.04.2025, 09:16
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Боруссия Дортмунд – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 15.04.2025, 05:19
Боруссия Дортмунд – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Боруссия Дортмунд – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Футбол | 15.04.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 13
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 4
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем