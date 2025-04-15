Борнмут забил один из самых быстрых победных голов в истории АПЛ
Гол на 1-й минуте стал победным в игре против «Фулхэма»
В заключительном матче 32-го тура АПЛ «Борнмут» минимально переиграл «Фулхэм» (1:0).
Единственный гол был забит на 1-й минуте игры. Автором победного мяча стал 25-летний Антуан Семеньо.
Этот гол на 1-й минуте матча стал лишь восьмым в истории АПЛ, после которого игра так и заканчивалась со счетом 1:0, а также первым – с марта 2023 года, когда гол Двайта Макнила принес победу «Эвертону» над «Брентфордом».
Для Семеньо этот гол стал восьмым в сезоне. Это является повторением его прошлогоднего персонального рекорда за «Борнмут».
For just the eighth time in Premier League history…— Premier League (@premierleague) April 14, 2025
A side won 1-0 with the only goal being scored in the 1st minute 😮#BOUFUL pic.twitter.com/RPtefALaeU
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