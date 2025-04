Борнмут забил один из самых быстрых победных голов в истории АПЛ

В заключительном матче 32-го тура АПЛ «Борнмут» минимально переиграл «Фулхэм» (1:0).

Единственный гол был забит на 1-й минуте игры. Автором победного мяча стал 25-летний Антуан Семеньо.

Этот гол на 1-й минуте матча стал лишь восьмым в истории АПЛ, после которого игра так и заканчивалась со счетом 1:0, а также первым – с марта 2023 года, когда гол Двайта Макнила принес победу «Эвертону» над «Брентфордом».

Для Семеньо этот гол стал восьмым в сезоне. Это является повторением его прошлогоднего персонального рекорда за «Борнмут».

