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  4. Ханси ФЛИК: «Левандовский – профессионал. Команда рассчитывает на него»
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 05:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 05:18
123
0

Ханси ФЛИК: «Левандовский – профессионал. Команда рассчитывает на него»

«Барселона» на выезде сыграет против дортмундской «Боруссии» на выезде

15 апреля 2025, 05:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 05:18
123
0
Ханси ФЛИК: «Левандовский – профессионал. Команда рассчитывает на него»
UEFA.com. Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где каталонцы встретятся с дортмундской «Боруссией».

«Несмотря на результат первой игры, встреча в Дортмунде будет тяжелой. Но я уверен в своей команде. Хочу, чтобы ребята получили удовольствие, ведь мы можем пройти одну из лучших команд Европы.

Много болельщиков поехало в Дортмунд. Они нас поддерживали и в декабре, когда мы играли в основном этапе. В результате мы должны отблагодарить их хорошей игрой.

Мы будем играть на максимуме. Спуску сопернику не даем, несмотря на победу 4:0. В таких матчах важно сохранять концентрацию.

В нашем составе есть настоящие лидеры. Левандовский когда-то играл за Дортмунд. Очень важно, что у нас есть футболист именно такого класса. Он профессионал, и мы на него рассчитываем», – прокомментировал Флик.

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Лига чемпионов Барселона Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Барселона Ханс-Дитер Флик пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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