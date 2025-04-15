Нико КОВАЧ: «Попробуем выиграть, ведь чудеса случаются»

Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Нико Ковач рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Конечно, мы понимаем ситуацию, в которой оказались. Хотим показать совсем другой футбол, чем это было неделю назад. Сейчас говорим, что перед своими болельщиками хочется одержать победу. Чудеса бывают, но мы также понимаем, что наш соперник не уступил в турнире ни разу.

Будем играть с первых минут, ведь от нас этого будут требовать болельщики. Мотивации у команды хватает и желание биться также.

Есть перед матчем и кадровые проблемы. Пока не знаем, сможет ли сыграть Эмре Джан. Он пропустил тренировку из-за мышечных проблем. До этого времени он играл из-за боли. Забитцер и Шлоттербек точно играть не будут», – прокомментировал Ковач.