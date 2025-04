Ювентус одержал знаковую победу в Серии А

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Ювентус» дома переиграл «Лечче» со счетом 2:1.

Эта победа не только позволила туринцам зайти в зону Лиги чемпионов, но и стала знаковой.

Победа над «Лечче» стала юбилейной, 200-й для «Ювентуса» на Allianz Stadium.

Для этого «старой синьоре» понадобилось 264 матча.

«Ювентус» стал самой быстрой командой Серии А с 1950-х годов, которая победила в 200 матчах на одном стадионе.

200 – Thanks to their win over Lecce in their 264th league match at the Allianz Stadium, Juventus have become the fastest team to reach 200 #SerieA victories in a single stadium since the 1950s. Fortress. pic.twitter.com/SgfnjGqUuQ