Проблем не возникло. Ювентус обыграл Лечче в матче Серии А

В субботу, 12 апреля, прошел матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Ювентус» и «Лечче».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу во встрече одержали хозяева со счетом 2:1.

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Хозяева быстро вышли вперед – на 3-й минуте голом отметился Тен Копмейнерс. Удвоил преимущество туринцев Кенан Йилдиз на 33-й. «Лечче» смог забить в конце встречи, на 87-й минуте мяч в сетку ворот «Ювентуса» отправил Федерико Баскритто.

«Ювентус» благодаря этой победе набрал 59 очков и поднялся на третье место. «Лечче» занимает 17 место, имея в активе 29 очков.

Серия А. 32-й тру, 12 апреля.

Ювентус – Лечче – 2:1

Голы: Копмейнерс, 3, Йилдиз, 33 - Баскритто, 87.

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