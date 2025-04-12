Проблем не возникло. Ювентус обыграл Лечче в матче Серии А
Туринцы победили со счетом 2:1
В субботу, 12 апреля, прошел матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Ювентус» и «Лечче».
Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу во встрече одержали хозяева со счетом 2:1.
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Хозяева быстро вышли вперед – на 3-й минуте голом отметился Тен Копмейнерс. Удвоил преимущество туринцев Кенан Йилдиз на 33-й. «Лечче» смог забить в конце встречи, на 87-й минуте мяч в сетку ворот «Ювентуса» отправил Федерико Баскритто.
«Ювентус» благодаря этой победе набрал 59 очков и поднялся на третье место. «Лечче» занимает 17 место, имея в активе 29 очков.
Серия А. 32-й тру, 12 апреля.
Ювентус – Лечче – 2:1
Голы: Копмейнерс, 3, Йилдиз, 33 - Баскритто, 87.
FT | ⌛ | Tre punti importanti 👊— JuventusFC (@juventusfc) April 12, 2025
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