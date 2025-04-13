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Ювентус
12.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Лечче
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Италия
13 апреля 2025, 00:38 |
19
0

Ювентус – Лечче – 2:1. Голы Йылдыза и Копмейнерса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А

13 апреля 2025, 00:38 |
19
0
Ювентус – Лечче – 2:1. Голы Йылдыза и Копмейнерса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В субботу, 12 февраля, проходил матч 31-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лечче».

Встречу принимал Альянц Стэдиум в Турине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

«Ювентус» благодаря этой победе набрал 59 очков и поднялся на третье место. «Лечче» занимает 17 место, имея в активе 29 очков.

Серия А. 32-й тур

Ювентус – Лечче – 2:1

Голы: Копмейнерс, 3, Йилдиз, 33 – Баскритто, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Баскиротто (Лечче).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Ювентус).
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Ювентус Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Тен Копмейнерс Кенан Йылдыз
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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