Италия13 апреля 2025, 00:38 |
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Ювентус – Лечче – 2:1. Голы Йылдыза и Копмейнерса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А
13 апреля 2025, 00:38 |
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В субботу, 12 февраля, проходил матч 31-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лечче».
Встречу принимал Альянц Стэдиум в Турине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.
«Ювентус» благодаря этой победе набрал 59 очков и поднялся на третье место. «Лечче» занимает 17 место, имея в активе 29 очков.
Серия А. 32-й тур
Ювентус – Лечче – 2:1
Голы: Копмейнерс, 3, Йилдиз, 33 – Баскритто, 87
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Баскиротто (Лечче).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Ювентус).
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