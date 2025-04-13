Ювентус – Лечче – 2:1. Голы Йылдыза и Копмейнерса. Видео голов и обзор

В субботу, 12 февраля, проходил матч 31-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лечче».

Встречу принимал Альянц Стэдиум в Турине.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

«Ювентус» благодаря этой победе набрал 59 очков и поднялся на третье место. «Лечче» занимает 17 место, имея в активе 29 очков.

Серия А. 32-й тур

Ювентус – Лечче – 2:1

Голы: Копмейнерс, 3, Йилдиз, 33 – Баскритто, 87