В субботу, 11 апреля состоится матч 32-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лечче». Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Довольно нестабильный сезон проводят «бьянконери». Меньше месяца назад команда получила нового тренера – им стал Игорь Тудор, заменивший уволенного Тьяго Мотту. Сейчас команда занимает 5-е место в чемпионате и имеет в своем активе 56 очков, однако расстояние до 3-й позиции составляет всего 2 зачетных пункта.

Из Кубка Италии команда вылетела после поражения против «Эмполи» в четвертьфинале, а в Лиге чемпионов коллектив потерпел поражение от «ПСВ» по сумме двух матчей в 1/8 финала.

Лечче

Клуб из одноименного города в этом сезоне изо всех сил борется за сохранение прописки в Серии А. Коллектив занимает 17-е место с 26 очками на счету, а отрыв от 18-й позиции составляет только 2 балла, поэтому команде нельзя терять концентрации на этом важном отрывке года. Кубок команда покинула после поражения в 1/16 от «Сассуоло».

Личные встречи

«Ювентус» побеждал «Лечче» 4 раза в последних 5 матчах. Но декабрьский поединок первого круга этого сезона закончился нулевой ничьей. Тогда «жёлто-красние» спаслись от поражения благодаря голу Анте Ребича на 90+3 минуте.

Интересные факты

«Лечче» не побеждает уже в 8 официальных поединках подряд. Последний победный матч команды состоялся еще в январе.

Игорь Тудор успел провести всего 2 матча во главе «черно-белых» и смог одержать победу и ничью.

«Лечче» пропустило первым в 5/6 последних матчах.

В последний раз «Ювентус» проигрывал «Лечче» на домашнем стадионе еще в 2004 году.

Возможные стартовые составы

Ювентус: Ди Грегорио – Калюлю, Вейга, Келли – МакКенни, Локателли, Тюрам, Камбязо – Гонзалез, Влахович, Йылдыз

Лечче: Фалкон – Гилберт, Баширотто, Гаспар, Галло – Кулибали, Рамадани, Хельгассон – Пьеротти, Крестович, Моренте

Прогноз

В этом сезоне Ювентус, как правило, не забивал большое количество мячей, однако плохая форма и проблемы в обороне Лечче могут это изменить. Я поставлю на Ювентус с форой -1 и коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua Ювентус Лечче Ювентус с форой -1 1.55 Сделать ставку

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