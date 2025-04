Джокеры. Необычное достижение покорилось Аяксу в Эредивизи

13 апреля амстердамский «Аякс» после выездной победы над «Виллемом ІІ» со счетом 2:1 еще на один шаг приблизился к своему очередному чемпионству.

«Аякс» проигрывал после первого тайма, но во втором все изменилось. Благодаря голам вышедших на замену футболистов Оливера Эдвардсена и Ваута Вегхорста, «Аякс» одержал волевую победу.

В этом сезоне Эредивизи игроки, которые выходили на замену в составе амстердамцев, забили уже 21 гол.

Этот показатель является рекордным в истории чемпионата Нидерландов. Еще ни одной команде ранее не покорялось это достижение.

21 - Ajax scored 21 goals through substitutes this Eredivisie campaign, the highest-ever tally for any side in competition history. Rotation. pic.twitter.com/m5pV5Y28hp