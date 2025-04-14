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Англия
14 апреля 2025, 12:32 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:34
148
0

Джокеры. Необычное достижение покорилось Аяксу в Эредивизи

Приложили усилия для этого игроки, которые вышли на замену

14 апреля 2025, 12:32 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:34
148
0
Джокеры. Необычное достижение покорилось Аяксу в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля амстердамский «Аякс» после выездной победы над «Виллемом ІІ» со счетом 2:1 еще на один шаг приблизился к своему очередному чемпионству.

«Аякс» проигрывал после первого тайма, но во втором все изменилось. Благодаря голам вышедших на замену футболистов Оливера Эдвардсена и Ваута Вегхорста, «Аякс» одержал волевую победу.

В этом сезоне Эредивизи игроки, которые выходили на замену в составе амстердамцев, забили уже 21 гол.

Этот показатель является рекордным в истории чемпионата Нидерландов. Еще ни одной команде ранее не покорялось это достижение.

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Аякс статистика чемпионат Нидерландов по футболу Ваут Вегхорст Виллем II
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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