Джокеры. Необычное достижение покорилось Аяксу в Эредивизи
Приложили усилия для этого игроки, которые вышли на замену
13 апреля амстердамский «Аякс» после выездной победы над «Виллемом ІІ» со счетом 2:1 еще на один шаг приблизился к своему очередному чемпионству.
«Аякс» проигрывал после первого тайма, но во втором все изменилось. Благодаря голам вышедших на замену футболистов Оливера Эдвардсена и Ваута Вегхорста, «Аякс» одержал волевую победу.
В этом сезоне Эредивизи игроки, которые выходили на замену в составе амстердамцев, забили уже 21 гол.
Этот показатель является рекордным в истории чемпионата Нидерландов. Еще ни одной команде ранее не покорялось это достижение.
21 - Ajax scored 21 goals through substitutes this Eredivisie campaign, the highest-ever tally for any side in competition history. Rotation. pic.twitter.com/m5pV5Y28hp— OptaJohan (@OptaJohan) April 13, 2025
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