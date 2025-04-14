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Премьер-лига
Ингулец
14.04.2025 15:30 – 56 0 : 1
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 15:27 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:43
1480
7

Ингулец – Карпаты. Текстовая трансляция. LIVE

Стенограмма поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2025, 15:27 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:43
1480
7
Ингулец – Карпаты. Текстовая трансляция. LIVE
УПЛ

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ингулец» – «Карпаты» - 0:1

Голы: Бабогло, 5

На 12 минуте Бруниньо («Карпаты») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Пушкарев, 22, Дихтярук, 37 – Костенко, 40

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Малыш, Дыхтярук, Бенедюк – Пятов, Лосенко, Волохатый – Фарасеенко, Сад, Пушкарев.

Запасные: Жилкин, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Н. Попов, Кисленко, Дубилей, Могильный, Жовтенко, Свистун, Лисняк.

«Карпаты»: Кинарейкин – Стецков, Педросо, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа – Костенко, Краснопир, Пидлепенец.

Запасные: Кемкин, Игорь, Квасница, Федор, Клименко, Очеретько, Танда, Шах.

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

В понедельник, 14-го апреля, в заключительном поединке 24-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Ингулец» и львовские «Карпаты». Матч состоится в Александрии, на поле стадиона «Ника», начало – в 15:30 по киевскому времени.

К матчу «Ингулец» подходит в статусе 16-й команды турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 16 очков. «Карпаты» идут на 6-й позиции, имея 33 пункта.

В истории соперники провели между собой три поединка. На счету у «Ингульца» две победы, одна встреча завершилась вничью, разница мячей: 4-2 в пользу клуба из Петрово. В матче первого круга нынешнего сезона-2024/2025, который состоялся во Львове 4 октября прошлого года, команды разошлись без победителя – ничья 0:0.

«Ингулец» – бывшая команда нынешнего наставника «Карпат» Владислава Лупашко. Он вывел ее в сезоне-2023/2024 в УПЛ, после чего перешел во львовский клуб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
14 апреля 2025 -
15:30
Карпаты Львов
Ничья 4.10 Сделать ставку

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текстовая трансляция Ингулец Карпаты Львов Ингулец - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 7
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RKarp
Карпати переможуть 0:2
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+1
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Отаман
M1925 з Буковиною дуже добра гра 
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0
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Remark
Прогноз: ТМ, Карпати не виграють.
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-4
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