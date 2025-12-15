Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 06:02 |
Решение принято. Карпаты определились, кто будет тренировать вместо Лупашко

Команду возглавит иностранный специалист

15 декабря 2025, 06:02 |
Решение принято. Карпаты определились, кто будет тренировать вместо Лупашко
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Львовские «Карпаты» после не слишком убедительных результатов в первой части сезона 2025/26 близки к расставанию с главным тренером Владиславом Лупашко, который возглавил команду перед стартом кампании 2024/25.

По информации источника, на зимние сборы «зелено-белые» поедут уже с новым наставником, а переговоры с потенциальным кандидатом находятся на завершающей стадии – клуб вскоре возглавит иностранный специалист.

Сейчас «Карпаты» не знают вкуса побед в четырех матчах подряд – три поражения и одна ничья. Команда занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, имея 19 очков после 16 туров.

Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
