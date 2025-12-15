Решение принято. Карпаты определились, кто будет тренировать вместо Лупашко

Львовские «Карпаты» после не слишком убедительных результатов в первой части сезона 2025/26 близки к расставанию с главным тренером Владиславом Лупашко, который возглавил команду перед стартом кампании 2024/25.

По информации источника, на зимние сборы «зелено-белые» поедут уже с новым наставником, а переговоры с потенциальным кандидатом находятся на завершающей стадии – клуб вскоре возглавит иностранный специалист.

Сейчас «Карпаты» не знают вкуса побед в четырех матчах подряд – три поражения и одна ничья. Команда занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, имея 19 очков после 16 туров.