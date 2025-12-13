Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Италия
13 декабря 2025, 08:35 | Обновлено 13 декабря 2025, 11:04
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле

Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Журналисты авторитетного итальянского издания TUTTOmercatoWEB отметили форварда «Динамо» Эдуардо Герреро как одного из разочарований матча против «Фиорентины».

«Герреро пропал без вести в этом матче. Затерялся между Вити и Комуццо и впервые напомнил о себе только в середине второго тайма, когда пробил головой», – отмечает издание.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.

Эдуардо Герреро Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
Комментарии 11
TradyT
Чому я не здивований, що такий тупий заголовок написав Олійченко!? Олійченко, скажи тобі не соромно кожен день свою тупість показувати? Ну ти ж не журналіст, ну будь чоловіком - піди зі спорт.юа, не муч читачів своєю тупістю
+25
Dfkbvj
більш дебільного заголовку давно не чув)))
+23
Spaceman
Тупий заголовок, як і статєйка до нього..
+21
romario1501
Супер заголовок))) аффтор, пиши ще))) ОЛійник ти супер журналіст, такий же незаангажований , як ІБурбас)))
+13
adidas777
Клікбейт - наше все.
Спирт уа гірший за саму останню бульварщину...
+10
AK.228
😂😂
-6
