В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро
Журналисты авторитетного итальянского издания TUTTOmercatoWEB отметили форварда «Динамо» Эдуардо Герреро как одного из разочарований матча против «Фиорентины».
«Герреро пропал без вести в этом матче. Затерялся между Вити и Комуццо и впервые напомнил о себе только в середине второго тайма, когда пробил головой», – отмечает издание.
11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.
