Испания
05 января 2026, 17:04 | Обновлено 05 января 2026, 17:36
Тренер Жироны Мичел: «Клуб должен сделать это»

Испанец назвал результат в 42 очка целью команды

Тренер Жироны Мичел: «Клуб должен сделать это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Испанский тренер «Жироны» Мичел прокомментировал матч 18-го утра чемпионата Испании, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Мальорку», а также рассказал о целях команды:

«Игроки доказали, что они хороши и конкурентоспособны. Покинуть зону вылета – это хорошо, но все мы знаем, что должны набрать 42 очка. Если выиграем на следующей неделе, будем иметь половину необходимых очков. Менталитет у команды хороший, и она изменила тот образ, что в матчах не показывала свою лучшую версию. Это самый целостный матч первого круга – как по игре, так и по ощущениям»

Ранее стали известны оценки Цыганкова и Ваната за голы в ворота «Мальорки»

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
