Тренер Жироны Мичел: «Клуб должен сделать это»

Испанский тренер «Жироны» Мичел прокомментировал матч 18-го утра чемпионата Испании, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Мальорку», а также рассказал о целях команды:

«Игроки доказали, что они хороши и конкурентоспособны. Покинуть зону вылета – это хорошо, но все мы знаем, что должны набрать 42 очка. Если выиграем на следующей неделе, будем иметь половину необходимых очков. Менталитет у команды хороший, и она изменила тот образ, что в матчах не показывала свою лучшую версию. Это самый целостный матч первого круга – как по игре, так и по ощущениям»

