Суперматч от украинцев: Ванат и Цыганков узнали оценки за голы Мальорке
Каталонский клуб добыл победу со счетом 2:1
Украинские футболисты «Жироны» узнали свои оценки за матч Ла Лиги с «Мальоркой».
Команда Мичела добыла победу со счетом 2:1, а Виктор Цыганков и Владислав Ванат забили по голу.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
На счету Виктора Цыганкова полный матч и один забитый мяч. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили его игру в 7.6 и 7.6 баллов – оценки выше не получил никто.
Владислав Ванат также провел на всю игру, отличился с пенальти. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 7.2 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав увеличил преимущество «Жироны»
Горожане вынужденно использовали две замены во втором тайме