Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперматч от украинцев: Ванат и Цыганков узнали оценки за голы Мальорке
Испания
04 января 2026, 22:03 |
1107
0

Суперматч от украинцев: Ванат и Цыганков узнали оценки за голы Мальорке

Каталонский клуб добыл победу со счетом 2:1

04 января 2026, 22:03 |
1107
0
Суперматч от украинцев: Ванат и Цыганков узнали оценки за голы Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

Украинские футболисты «Жироны» узнали свои оценки за матч Ла Лиги с «Мальоркой».

Команда Мичела добыла победу со счетом 2:1, а Виктор Цыганков и Владислав Ванат забили по голу.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На счету Виктора Цыганкова полный матч и один забитый мяч. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили его игру в 7.6 и 7.6 баллов – оценки выше не получил никто.

Владислав Ванат также провел на всю игру, отличился с пенальти. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 7.2 баллов.

По теме:
Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге
ПСЖ – Париж. Забарный в парижском дерби. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Ведат Мурики Владислав Крапивцов Мальорка - Жирона WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Футбол | 04 января 2026, 21:02 6
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения

Владислав увеличил преимущество «Жироны»

Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
Футбол | 04 января 2026, 21:15 1
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси

Горожане вынужденно использовали две замены во втором тайме

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 6
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем