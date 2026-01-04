Суперматч от украинцев: Ванат и Цыганков узнали оценки за голы Мальорке

Украинские футболисты «Жироны» узнали свои оценки за матч Ла Лиги с «Мальоркой».

Команда Мичела добыла победу со счетом 2:1, а Виктор Цыганков и Владислав Ванат забили по голу.

На счету Виктора Цыганкова полный матч и один забитый мяч. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили его игру в 7.6 и 7.6 баллов – оценки выше не получил никто.

Владислав Ванат также провел на всю игру, отличился с пенальти. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 7.2 баллов.