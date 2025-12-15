ФОТО. Элина Свитолина показала свою жизнь
Элина Свитолина открыла закулисье своей жизни в Instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в Instagram, в котором поделилась кадрами из своей повседневной жизни.
На фото спортсменка запечатлена вместе с мужем Гаэлем Монфисом, дочерью и друзьями. В подборке – семейные моменты, совместные тренировки, прогулки и путешествия, передающие атмосферу уюта и гармонии.
Свой пост Свитолина подписала фразой «Всякие мелочи… жизнь на полную», подчеркнув, что ценит простые, но по-настоящему важные мгновения вне теннисного корта.
Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев. Болельщики отмечают искренность, позитив и умение Элины находить баланс между профессиональной карьерой и семейной жизнью.
