15 декабря 2025, 00:56 |
ФОТО. Элина Свитолина показала свою жизнь

Элина Свитолина открыла закулисье своей жизни в Instagram

Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в Instagram, в котором поделилась кадрами из своей повседневной жизни.

На фото спортсменка запечатлена вместе с мужем Гаэлем Монфисом, дочерью и друзьями. В подборке – семейные моменты, совместные тренировки, прогулки и путешествия, передающие атмосферу уюта и гармонии.

Свой пост Свитолина подписала фразой «Всякие мелочи… жизнь на полную», подчеркнув, что ценит простые, но по-настоящему важные мгновения вне теннисного корта.

Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев. Болельщики отмечают искренность, позитив и умение Элины находить баланс между профессиональной карьерой и семейной жизнью.

фото Элина Свитолина lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
