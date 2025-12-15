Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Источник: в УЕФА не планируют возвращать в футбол команды и сборную рф
15 декабря 2025, 06:09 | Обновлено 15 декабря 2025, 06:11
Источник: в УЕФА не планируют возвращать в футбол команды и сборную рф

Рекомендации Олимпийского саммита принимать во внимание не планируется

Источник: в УЕФА не планируют возвращать в футбол команды и сборную рф
УЕФА

УЕФА не планирует возвращать в футбол команды и сборную рф. В УЕФА вряд ли изменят свою позицию по поводу возвращения россии к международным соревнованиям, несмотря на рекомендации Олимпийского саммита.

По информации источников в европейском футболе, возобновление участия россии в международных турнирах, даже на юношеском уровне, не состоится до момента достижения политического урегулирования. Влиятельные функционеры считают, что при нынешних обстоятельствах этот вопрос остается закрытым.

На днях Олимпийский саммит рекомендовал разрешить юным спортсменам из россии и беларуси участвовать в соревнованиях под национальными флагами, призвав международные федерации проработать механизм такого возвращения. Это могло бы стать самым крупным шагом к возвращению россии в мировой спорт с момента введения санкций Международным олимпийским комитетом в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.

В УЕФА уже рассматривали возможность возвращения россии к турнирам среди команд до 17 лет в 2023 году, однако в итоге отказались от этого плана. По имеющейся информации, скепсис в европейской футбольной среде сохраняется и сейчас, в частности относительно практической реализации такого решения даже на юношеском уровне.

Формально россия может быть восстановлена в ФИФА и УЕФА, однако источники отмечают, что при отсутствии политического решения многие страны и дальше будут отказываться играть против российских команд или даже допускать их на свою территорию.

В заявлении Олимпийского саммита подчеркивается, что юные спортсмены из россии и беларуси «не должны нести ответственность за действия своих правительств, ведь спорт является для них доступом к надежде и способом показать, что все атлеты могут соблюдать одинаковые правила и уважать друг друга». В то же время саммит рекомендовал снять запрет на проведение международных соревнований в беларуси, оставив аналогичные ограничения для россии в силе.

УЕФА дисквалификация россии сборная россии по футболу российско-украинская война МОК
Николай Степанов Источник
