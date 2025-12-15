Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 05:39 | Обновлено 15 декабря 2025, 05:46
Источник: Карпаты попрощаются с тремя футболистами, названы имена

Львовскую команду покинут Павел Полегенько, Владислав Клименко и Игор Невес

Источник: Карпаты попрощаются с тремя футболистами, названы имена
ФК Карпаты. Павел Полегенько

Львовские «Карпаты» готовят серьезные кадровые изменения перед следующим этапом сезона. Клуб распрощается сразу с тремя футболистами.

Уже известны их имена. Команду покинут: Павел Полегенько, Владислав Клименко и Игорь Невес.

Кроме этого, изменения коснутся и тренерского штаба. Действующий главный тренер Владислав Лупашко покинет свой пост.

Руководство «Карпат» планирует изменить вектор развития команды и рассматривает вариант с приглашением испанского специалиста на должность главного тренера.

Ожидается, что в ближайшее время клуб официально уведомит детали кадровых решений и станет известно имя нового руководителя команды.

