Источник: Карпаты попрощаются с тремя футболистами, названы имена
Львовскую команду покинут Павел Полегенько, Владислав Клименко и Игор Невес
Львовские «Карпаты» готовят серьезные кадровые изменения перед следующим этапом сезона. Клуб распрощается сразу с тремя футболистами.
Уже известны их имена. Команду покинут: Павел Полегенько, Владислав Клименко и Игорь Невес.
Кроме этого, изменения коснутся и тренерского штаба. Действующий главный тренер Владислав Лупашко покинет свой пост.
Руководство «Карпат» планирует изменить вектор развития команды и рассматривает вариант с приглашением испанского специалиста на должность главного тренера.
Ожидается, что в ближайшее время клуб официально уведомит детали кадровых решений и станет известно имя нового руководителя команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов
Английский форвард своим голом вырвал ничью против «Майнца»