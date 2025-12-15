Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Полесье поздравило 19-летнего хавбека с дебютом за основную команду
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 05:57
ФОТО. Полесье поздравило 19-летнего хавбека с дебютом за основную команду

Александр Иванов вышел на замену в матче УПЛ против Карпат

ФК Полесье. Александр Иванов (справа)

Житомирское Полесье поздравило 19-летнего полузащитника Александра Иванова с дебютом за основную команду.

Молодой хавбек впервые сыграл в официальном матче в футболке главной команды клуба. Он вышел на замену вместо Александра Назаренко на 89-й минуте в поединке 16 тура УПЛ против львовских Карпат (3:2).

В клубе пожелали Иванову продолжать работать в таком же темпе, уверенных выступлений, новых достижений и ярких эмоций.

Александр Иванов родился 18 июля 2006 года, выступает на позиции полузащитника, имеет рост 184 см, вес 78 кг и играет под 25-м номером.

ФОТО. Полесье поздравило 19-летнего хавбека Александра Иванова с дебютом

Николай Степанов Источник: ФК Полесье
