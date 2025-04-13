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  4. Игрок Вулверхэмптона повторил рекорд 21-летней давности
Англия
13 апреля 2025, 18:24 |
293
0

Игрок Вулверхэмптона повторил рекорд 21-летней давности

Йорген Странд Ларсен забивает уже в четвертом матче подряд.

13 апреля 2025, 18:24 |
293
0
Игрок Вулверхэмптона повторил рекорд 21-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Вулверхэмптон» дома переиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 4:2.

Один из голов в составе хозяев забил Йорген Странд Ларсен. 25-летний норвежский форвард отмечается уже в четвертом матче АПЛ подряд.

Это лишь второй подобный случай в истории «Вулверхэмптона».

Первым был Анри Камара 21 год назад, в 2004 году, который также забил в 4-х матчах АПЛ подряд.

Всего на счету Ларсена уже 12 голов в сезоне Премьер-Лиги.

С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм.

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Тоттенхэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Йорген Странд Ларсен Вулверхэмптон - Тоттенхэм статистика
Александр Сильченко Источник: Squawka
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