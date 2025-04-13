Игрок Вулверхэмптона повторил рекорд 21-летней давности
Йорген Странд Ларсен забивает уже в четвертом матче подряд.
В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Вулверхэмптон» дома переиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 4:2.
Один из голов в составе хозяев забил Йорген Странд Ларсен. 25-летний норвежский форвард отмечается уже в четвертом матче АПЛ подряд.
Это лишь второй подобный случай в истории «Вулверхэмптона».
Первым был Анри Камара 21 год назад, в 2004 году, который также забил в 4-х матчах АПЛ подряд.
Всего на счету Ларсена уже 12 голов в сезоне Премьер-Лиги.
С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм.
Only two Wolves players have scored in four consecutive Premier League games for the club:— Squawka (@Squawka) April 13, 2025
◎ Henri Camara (2004)
◉ Jørgen Strand Larsen (2025)
21 years apart. 👀 pic.twitter.com/vyDhgIa1j6
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