Игрок Вулверхэмптона повторил рекорд 21-летней давности

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Вулверхэмптон» дома переиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 4:2.

Один из голов в составе хозяев забил Йорген Странд Ларсен. 25-летний норвежский форвард отмечается уже в четвертом матче АПЛ подряд.

Это лишь второй подобный случай в истории «Вулверхэмптона».

Первым был Анри Камара 21 год назад, в 2004 году, который также забил в 4-х матчах АПЛ подряд.

Всего на счету Ларсена уже 12 голов в сезоне Премьер-Лиги.

С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм.

