С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм

13 апреля в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги встречались команды из нижней части турнирной таблицы - «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

Провальным получается сезон для лондонской команды, ведь она находится на 15-й строчке.

В матче против «волков» подопечные Анге Постекоглу могли немного улучшить свою позицию, но соперник показал, кто на поле настоящий хозяин.

Уже на 2-й минуте защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури открыл счет в матче. На 38-й Джед Спенс отметился курьезным автоголом и удвоил преимущество «волков».

Вторая половина принесла немного позитива гостям. На 59-й минуте Матис Тель один гол отыграл, но через 5 минут Йорген Ларсен снова удвоил преимущество «Вулверхэмптона».

На 85-й минуте форвард «шпор» Ришарлисон подарил надежду болельщикам забитым голом, но Матеус Кунья сразу же после розыгрыша мяча с центра забил в ответ - 4:2.

После этого матча «Вулверхэмптон» находится на 16-й позиции, а «Тоттенхэм» – на одну позицию выше.

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АПЛ. 32-й тур. 13 апреля

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Аит-Нури, 2, Спенс, 38 (автогол), Ларсен, 64, Кунья, 86, – Тель, 59, Ришарлисон, 85

Фотоочтет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine