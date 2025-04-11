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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
13.04.2025 16:00 - : -
Тоттенхэм
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Англия
11 апреля 2025, 22:48 |
17
0

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 апреля в 16:00 по Киеву

11 апреля 2025, 22:48 |
17
0
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» делает все возможное, чтобы сохранить прописку в АПЛ. После поражения от «Фулхэма» (1:2) и ничьи с «Эвертоном» (1:1), команда одержала три победы подряд. «Вулверхэмптон» по очереди обыграл «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Ипсвич Таун» (2:1), своего главного конкурента. «Вулверхэмптон» идет на 17 месте и опережает «Ипсвич» на 12 очков. За семь туров до конца чемпионата это солидное преимущество.

Тоттенхэм

«Тоттенхэму» наконец-то удалось одержать победу в АПЛ. После поражений от «Фулхэма» (0:2) и «Челси» (0:1), команда обыграла «Саутгемптон» (3:1), который после этого поражения потерял все шансы на сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон. «Тоттенхэм» набрал 37 очков и в турнирной таблице занимает 14 место. При этом команда результативно играет дома. На своем поле «шпоры» забили 33 мяча – больше, чем любая другая команда АПЛ. В гостях «Тоттенхэм» забил на 8 мячей меньше. Перед матчем с «Вулверхэмптоном», «Тоттенгем» в матче 1/4 финала Лиги Европы встретился с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Игра закончилась со счетом 1:1.

Личные встречи

Матч первого круга закончился со счетом 2:2. Из пяти последних очных матчей «Вулверхэмптон» выиграл три. На счету «Тоттенхэма» одна победа.

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,27 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,67 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Белльгард, Мунеци, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Ларсен.
  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Порро, ван де Вен, Ромеро, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Сон Хын Мин, Соланке, Джонсон.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,25.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
13 апреля 2025 -
16:00
Тоттенхэм
Тотал меньшне 2,5 2,25 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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