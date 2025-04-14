13.04.2025 16:00 – FT 4 : 2
Англия14 апреля 2025, 06:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:46
87
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Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2. Курьезный автогол. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Англии
14 апреля 2025, 06:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:46
87
0
В матче 32-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2.
«Тоттенхэм» остается на 15-м месте с 37 очками, а «Вулвз» с 35 баллами идет на 16-й позиции в АПЛ.
Волки имеют 4 победы подряд в АПЛ и лишились опасности вылета во второй дивизион.
АПЛ. 32-й тур. 13 апреля
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2
Голы: Аит-Нури, 2, Спенс, 38 (автогол), Ларсен, 64, Кунья, 86 – Тель, 59, Ришарлисон, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Джед Спенс (Тоттенхэм).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
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