В матче 32-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2.

«Тоттенхэм» остается на 15-м месте с 37 очками, а «Вулвз» с 35 баллами идет на 16-й позиции в АПЛ.

Волки имеют 4 победы подряд в АПЛ и лишились опасности вылета во второй дивизион.

Читайте также: С курьезным автоголом Вулверхэмптон результативно одолел Тоттенхэм

АПЛ. 32-й тур. 13 апреля

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Аит-Нури, 2, Спенс, 38 (автогол), Ларсен, 64, Кунья, 86 – Тель, 59, Ришарлисон, 85

Видео голов и обзор матча