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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
13.04.2025 16:00 – FT 4 : 2
Тоттенхэм
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Англия
14 апреля 2025, 06:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:46
87
0

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2. Курьезный автогол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Англии

14 апреля 2025, 06:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:46
87
0
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2. Курьезный автогол. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2.

«Тоттенхэм» остается на 15-м месте с 37 очками, а «Вулвз» с 35 баллами идет на 16-й позиции в АПЛ.

Волки имеют 4 победы подряд в АПЛ и лишились опасности вылета во второй дивизион.

АПЛ. 32-й тур. 13 апреля

Вулверхэмптон – Тоттенхэм 4:2

Голы: Аит-Нури, 2, Спенс, 38 (автогол), Ларсен, 64, Кунья, 86 – Тель, 59, Ришарлисон, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Джед Спенс (Тоттенхэм).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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