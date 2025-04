Доминатор на грунте. Алькарас вышел в финал Мастерса в Монте-Карло

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (Испания) вышел в финал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В полуфинале испанец переиграл своего соотечественника Алехандро Давидовича Фокину (АТР 42) за 2 часа и 10 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/2 финала

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:7 (2:7), 2:6

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Карлитос одолел Фокину в четвертьфинале соревнований в Барселоне.

В финале Монте-Карло Алькарас сыграет либо против Лоренцо Музетти, либо против Алекса де Минаура.

Карлос вышел в 23-й финал в карьере и третий на грунтовых Мастерсах. В 2022 и 2023 годах он становился чемпионом в Мадриде.

Всего для Алькараса это будет 7-й решающий поединок на Мастерсах. Он обошел Янника Синнера (6) по этому показателю.

