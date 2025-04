Манчестер Сити работает над продлением контракта главного таланта

Десятикратный чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта Фила Фодена. Действующий договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Манчестер Сити» планирует предложить вингеру договор с повышением заработной платы. Первые переговоры между сторонами прошли успешно.

Фил за этот сезон отыграл 40 поединков, имея в активе 10 голов и шесть ассистов.

Пока что «горожане» занимают шестое место в АПЛ, отставая от лидерской позиции на 21 пункт.

Ранее на сайте писалось, что Пеп Гвардиола назвал Фодена более талантливым за Лионеля Месси.

