Манчестер Сити работает над продлением контракта главного таланта
Клуб провел первые переговоры с Филом Фоденом
Десятикратный чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта Фила Фодена. Действующий договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По информации инсайдера Николо Скиры, «Манчестер Сити» планирует предложить вингеру договор с повышением заработной платы. Первые переговоры между сторонами прошли успешно.
Фил за этот сезон отыграл 40 поединков, имея в активе 10 голов и шесть ассистов.
Пока что «горожане» занимают шестое место в АПЛ, отставая от лидерской позиции на 21 пункт.
Ранее на сайте писалось, что Пеп Гвардиола назвал Фодена более талантливым за Лионеля Месси.
🚨 Excl. - #ManchesterCity are planning Phil #Foden’s contract extension with an important increase in salary for the winger. Positive first talks. #transfers #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 10, 2025
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