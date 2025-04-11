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Англия
11 апреля 2025, 08:57 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:09
314
0

Манчестер Сити работает над продлением контракта главного таланта

Клуб провел первые переговоры с Филом Фоденом

11 апреля 2025, 08:57 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:09
314
0
Манчестер Сити работает над продлением контракта главного таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Десятикратный чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта Фила Фодена. Действующий договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Манчестер Сити» планирует предложить вингеру договор с повышением заработной платы. Первые переговоры между сторонами прошли успешно.

Фил за этот сезон отыграл 40 поединков, имея в активе 10 голов и шесть ассистов.

Пока что «горожане» занимают шестое место в АПЛ, отставая от лидерской позиции на 21 пункт.

Ранее на сайте писалось, что Пеп Гвардиола назвал Фодена более талантливым за Лионеля Месси.

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Фил Фоден Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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