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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 11:44 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:46
108
0

Витинья стал автором нового рекорда ПСЖ в Лиге Чемпионов

Португалец вписал свое имя в историю парижан в матче против «Астон Виллы»

10 апреля 2025, 11:44 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:46
108
0
Витинья стал автором нового рекорда ПСЖ в Лиге Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

25-летний португальский полузащитник Пари Сен-Жермен Витинья в победном первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» совершил 148 точных передач. В результате клуб из Парижа оформил триумф со счётом 3:1.

Данный показатель является рекордным для игроков ПСЖ в Лиге Чемпионов.

На счету португальца уже 1064 точные передачи (процент точных передач – 94.3%) в сезоне 2024/25.

Больше португальца показатель имеет лишь Йозуа Киммих из «Баварии» – 1102.

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Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Астон Вилла Витинья (ПСЖ)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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