Витинья стал автором нового рекорда ПСЖ в Лиге Чемпионов

25-летний португальский полузащитник Пари Сен-Жермен Витинья в победном первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» совершил 148 точных передач. В результате клуб из Парижа оформил триумф со счётом 3:1.

Данный показатель является рекордным для игроков ПСЖ в Лиге Чемпионов.

На счету португальца уже 1064 точные передачи (процент точных передач – 94.3%) в сезоне 2024/25.

Больше португальца показатель имеет лишь Йозуа Киммих из «Баварии» – 1102.

