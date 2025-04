Интер Майами – Лос-Анджелес – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов

10 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Лос-Анджелес [первый поединок – 0:1].

Поединок прошел на стадионе Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль в этой встрече оформил именитый Лионель Месси.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала

Ответный матч, 10 апреля

Интер Майами (США) – Лос-Анджелес (США) – 3:1 [первый поединок – 0:1]

Голы: Месси, 35, 84 (пен.) Аллен, 61 – Лонг, 9

ГОЛ! 0:1 Лонг, 9 мин.

Aaron Long finds the back of the net and @LAFC takes an early lead! 🔥 pic.twitter.com/nflziDz17R — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 10, 2025

ГОЛ! 1:1 Месси, 35 мин.

HAD TO BE HIM 🐐💥pic.twitter.com/oJwaAgcUnG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025

ГОЛ! 2:1 Аллен, 61 мин.

Y llegó el segundo de la noche ⚽ VAMOS MIAMI pic.twitter.com/fuFK1gsIGB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025

ГОЛ! 3:1 Месси, 84 мин.