Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов

10 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Лос-Анджелес [первый поединок – 0:1].

Поединок прошел на стадионе Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Игра завершилась со счетом 3:1.

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По сумме двух встреч (3:2) подопечные Хавьера Маскерано добыли путевку в полуфинал так называемого Кубка чемпионов.

Во втором матче дубль за цаплей оформил легендарный Лионель Месси. Второй мяч аргентинец забил с пенальти на 84-й минуте. Еще один гол для хозяева положил Ноа Аллен.

Единственным, кто сумел отличиться в составе гостей, стал Аарон Лонг. Причем американский защитник забил первый мяч в этом противостоянии.

Рефери также отменил два взятия ворот у Майами. Вначале на 31-й Лео, схитрив, пробил со штрафного не по свистку, а затем мяч Луиса Суареса на 67-й не засчитали из-за офсайда. К слову, Суарес был заменен на 90+5-й, а еще один экс-игрок Барселоны Жорди Альба провел на поле всю встречу.

В заявке Л-А на эту игры был украинский защитник Артем Смоляков. Но, как и в первом матче, он просидел все 90 минут на скамейке для запасных.

В полуфинале Интер Майами сыграет против победителя противостояния Ванкувер – Пумас [первый поединок – 1:1]. В ЛЧ КОНКАКАФ уже также определена первая полуфинальная пара: Крус Асуль – УАНЛ Тигрес.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала

Ответный матч, 10 апреля

Интер Майами (США) – Лос-Анджелес (США) – 3:1 [первый поединок – 0:1]

Голы: Месси, 35, 84 (пен.) Аллен, 61 – Лонг, 9

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine