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09 апреля 2025, 10:37 | Обновлено 09 апреля 2025, 10:43
254
0

День Мексики. Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Состоялись два матча 1/4 финала турнира

09 апреля 2025, 10:37 | Обновлено 09 апреля 2025, 10:43
254
0
День Мексики. Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. УАНЛ Тигрес

В ночь на 9 апреля состоялись два матча 1/4 финала Лига чемпионов КОНКАКАФ, по итогам которых определились еще полуфиналисты престижного турнира.

Мексиканский «Тигрес» перестрелял американский «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:2). На голы Ибаньеса, Антуна и Ромуло представители США ответили всего дважды: точные удары в активе Пейнстсила и Гарсеса.

В другом матче «Крус Асуль» минимально победил «Клуб Америка». Голами в составе хозяев отличился Сапульведа Санчес, оформивший дубль в матче. Единственным голом за гостей отличился Фидальго.

Лига чемпионов КОНКАКАФ.1/4 финала. Ответные матчи.

УАНЛ Тигресс – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:2

Голы: Ибаньес, 9, Антуна, 10, Ромуло, 57 – Пейнтсил, 40, Гарсес, 60.

Крус Асуль – «Клуб Америка» – 2:1

Голы: Сапульведа Санчес, 12, 85 – Фильгадо, 57.

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УАНЛ Тигрес Лос-Анджелес Гэлакси Лига чемпионов КОНКАКАФ Крус Асуль
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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