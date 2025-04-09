ВИДЕО. Эйс Костюк с руки претендует на звание лучшего в марте в WTA-Туре

Подача Марты Костюк в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) вошла в список лучших ударов марта по версии WTA.

В том матче украинка разгромила представительницу страны 404 Анну Блинкову. Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:1, по ходу поединка выиграв 10 геймов подряд. Марта завершила матч эйсом. Только сделала это максимально издевательским образом – подала с руки.

Отдать свой голос за Марту Костюк можно под публикацией на официальной странице WTA в Instagram, написав в комментариях букву «D».