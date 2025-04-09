Арсенал в очередной раз забил со стандартных положений
«Канониры» имеют рекордный показатель среди всех команд Премьер-лиги
Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов со счетом 3:0.
Два гола в матче забил Деклан Райс, мастерски выполнив штрафные удары.
Таким образом, «Арсенал» уже имеет в сезоне во всех турнирах 21 забитый гол со стандартных положений, не учитывая пенальти.
Это лучший результат среди всех команд Премьер-Лиги.
Напомним, что вратарь «сливочных» Тибо Куртуа объяснил болельщикам, почему пропустил три мяча в матче.
21 - Arsenal have scored 21 goals from set pieces across all competitions this season (excluding penalties); the most by any Premier League team. Speciality. pic.twitter.com/8h4HWHfz7B— OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2025
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