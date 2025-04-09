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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 08:29 | Обновлено 09 апреля 2025, 08:51
388
0

Арсенал в очередной раз забил со стандартных положений

«Канониры» имеют рекордный показатель среди всех команд Премьер-лиги

09 апреля 2025, 08:29 | Обновлено 09 апреля 2025, 08:51
388
0
Арсенал в очередной раз забил со стандартных положений
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов со счетом 3:0.

Два гола в матче забил Деклан Райс, мастерски выполнив штрафные удары.

Таким образом, «Арсенал» уже имеет в сезоне во всех турнирах 21 забитый гол со стандартных положений, не учитывая пенальти.

Это лучший результат среди всех команд Премьер-Лиги.

Напомним, что вратарь «сливочных» Тибо Куртуа объяснил болельщикам, почему пропустил три мяча в матче.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Деклан Райс статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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