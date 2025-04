Арсенал в очередной раз забил со стандартных положений

Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов со счетом 3:0.

Два гола в матче забил Деклан Райс, мастерски выполнив штрафные удары.

Таким образом, «Арсенал» уже имеет в сезоне во всех турнирах 21 забитый гол со стандартных положений, не учитывая пенальти.

Это лучший результат среди всех команд Премьер-Лиги.

Напомним, что вратарь «сливочных» Тибо Куртуа объяснил болельщикам, почему пропустил три мяча в матче.

21 - Arsenal have scored 21 goals from set pieces across all competitions this season (excluding penalties); the most by any Premier League team. Speciality. pic.twitter.com/8h4HWHfz7B