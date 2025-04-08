Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
08 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 08 апреля 2025, 22:06
812
0

Арсенал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25

08 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 08 апреля 2025, 22:06
812
0
Арсенал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 8 апреля

Арсенал (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Арсенал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Где Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
ВИДЕО. Под перекладину. Мартинес забил в ворота Баварии после паса пяткой
Чехия (ж) – Украина (ж) – 1:1. Идем без поражений. Видео голов и обзор
Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси
Футбол | 08 апреля 2025, 18:12 39
Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси
Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси

В лондонском клубе на Михаила не рассчитывают

ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Футбол | 08 апреля 2025, 15:20 1
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»

Член Исполкома УАФ высказался о возможном возвращении россии в европейский футбол

ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Футбол | 08.04.2025, 09:01
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Футбол | 08.04.2025, 07:59
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Щасливые будни
Футбол | 08.04.2025, 22:36
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Щасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Щасливые будни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00 1
Война
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
07.04.2025, 04:55
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
07.04.2025, 13:03 1
Футбол
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
08.04.2025, 00:46
Бокс
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем