Лига чемпионов08 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 08 апреля 2025, 22:06
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Арсенал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25
08 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 08 апреля 2025, 22:06
812
0
8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала
Первый матч, 8 апреля
Арсенал (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Арсенал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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