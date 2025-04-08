Арсенал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 8 апреля

Арсенал (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Арсенал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция