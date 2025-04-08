Дебют юного Монга совпал с антирекордом Лестера
«Лисицы» вписали свое имя в антирекорды чемпионата
В возрасте 15 лет и 271 дня дебютант «Лестера» Джереми Монга в матче против «Ньюкасла Юнайтед» стал вторым самым молодым игроком Премьер-лиги в истории.
На юношеском уровне за клуб Джереми Монга сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.
В сентябре 2024 года Монга принял участие в товарищеском матче между сборными Англии U-16 и Украины U-16. Поединок завершился победой англичан – 3:0. Монга отметился голом и результативной передачей.
Пятерка самых молодых игроков АПЛ:
- Итан Нванери («Арсенал») - 15 лет и 181 день;
- Джереми Монга («Лестер Сити») - 15 лет и 271 день;
- Мэттью Бриггз («Фулхэм») - 16 лет и 68 дней;
- Исайя Браун («ВБА») - 16 лет и 117 дней;
- Аарон Леннон («Лидс Юнайтед») - 16 лет и 129 дней.
Сам матч снова закончился сухим поражением «Лестера» -≠ 0:3. Тем самым «Лестер Сити» обновил антирекорд английской футбольной лиги, проиграв 8 подряд домашних матчей без единого забитого мяча.
At 15 years and 271 days, @LCFC debutant Jeremy Monga becomes the Premier League's second-youngest player 🦊 pic.twitter.com/v3Y2dW8EbE— Premier League (@premierleague) April 7, 2025
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