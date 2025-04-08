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Англия
08 апреля 2025, 01:31 | Обновлено 08 апреля 2025, 01:39
42
0

Дебют юного Монга совпал с антирекордом Лестера

«Лисицы» вписали свое имя в антирекорды чемпионата

08 апреля 2025, 01:31 | Обновлено 08 апреля 2025, 01:39
42
0
Дебют юного Монга совпал с антирекордом Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

В возрасте 15 лет и 271 дня дебютант «Лестера» Джереми Монга в матче против «Ньюкасла Юнайтед» стал вторым самым молодым игроком Премьер-лиги в истории.

На юношеском уровне за клуб Джереми Монга сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.

В сентябре 2024 года Монга принял участие в товарищеском матче между сборными Англии U-16 и Украины U-16. Поединок завершился победой англичан – 3:0. Монга отметился голом и результативной передачей.

Пятерка самых молодых игроков АПЛ:

  • Итан Нванери («Арсенал») - 15 лет и 181 день;
  • Джереми Монга («Лестер Сити») - 15 лет и 271 день;
  • Мэттью Бриггз («Фулхэм») - 16 лет и 68 дней;
  • Исайя Браун («ВБА») - 16 лет и 117 дней;
  • Аарон Леннон («Лидс Юнайтед») - 16 лет и 129 дней.

Сам матч снова закончился сухим поражением «Лестера» -≠ 0:3. Тем самым «Лестер Сити» обновил антирекорд английской футбольной лиги, проиграв 8 подряд домашних матчей без единого забитого мяча.

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Александр Сильченко Источник: Premier League
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