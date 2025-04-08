Дебют юного Монга совпал с антирекордом Лестера

В возрасте 15 лет и 271 дня дебютант «Лестера» Джереми Монга в матче против «Ньюкасла Юнайтед» стал вторым самым молодым игроком Премьер-лиги в истории.

На юношеском уровне за клуб Джереми Монга сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.

В сентябре 2024 года Монга принял участие в товарищеском матче между сборными Англии U-16 и Украины U-16. Поединок завершился победой англичан – 3:0. Монга отметился голом и результативной передачей.

Пятерка самых молодых игроков АПЛ:

Итан Нванери («Арсенал») - 15 лет и 181 день;

Джереми Монга («Лестер Сити») - 15 лет и 271 день;

Мэттью Бриггз («Фулхэм») - 16 лет и 68 дней;

Исайя Браун («ВБА») - 16 лет и 117 дней;

Аарон Леннон («Лидс Юнайтед») - 16 лет и 129 дней.

Сам матч снова закончился сухим поражением «Лестера» -≠ 0:3. Тем самым «Лестер Сити» обновил антирекорд английской футбольной лиги, проиграв 8 подряд домашних матчей без единого забитого мяча.