  4. Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионат Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
19.12.2025 21:30 - : -
Боруссия М
Германия
19 декабря 2025, 16:58 | Обновлено 19 декабря 2025, 16:59
Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионат Германии

Поединок состоится 19 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря на Сигнал Идуна Парк пройдет матч 15-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Боруссия Менхенгладбах. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда всегда старается быть главным конкурентом для Баварии. Но решение сделать ставку на Нури Шахина чуть не обернулась полным провалом в прошлом сезоне. Точнее, тогда помогла смена его на Нико Ковача, что все-таки ухитрился весной забраться на итоговое четвертое место в Бундеслиге.

Это позволило снова сыграть в Лиге чемпионов. Там немцы выиграли половину из шести сыгранных матчей и набрали уже одиннадцать очков. Но при этом в кубке уступили уже дома Байеру. А в Бундеслиге в прошлом туре закончили только ничьей 1:1 с Фрайбургом. Таким образом, упустили шанс футболисты вернуться на чистое второе место - на данный момент у них те же 29 очков, что и у РБ Лейпцига.

Боруссия Менхенгладбах

Клуб имеет славную историю и относительно недавние успехи. Так что и амбиции тут соответствующие. Но последние годы не задались. В прошлом сезоне не сработала ставка на Сеоане, что со своими подопечными закончил ниже экватора таблицы, на десятом месте. Но расстались с Георардо только после того, как уже в новом сезоне не получалось никак выиграть.

Пока искали нового наставника, исполнять обязанности поставили Полански - а тот сразу начал выигрывать у всех подряд. Так что не удивительно, что Ойгену выдали полноценный контракт как главного тренера. По иронии, как раз после этого, к зиме, результаты упали. И в кубке вылетели, дома проиграв Санкт-Паули, и в прошлом туре закончил 1:3 с Вольфсбургом, и тоже на своем поле.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках только однажды, дома в декабре прошлого года, Менхенгладбах взял ничью, проиграв остальные матчи одноклубникам на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей. Те, кажется, утратили импульс - ставим на то, что хозяева выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,78).

Боруссия Д
19 декабря 2025 -
21:30
Боруссия М
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
