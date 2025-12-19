Легенда Шахтера стремится вернуться к работе: «Получил не одно приглашение»

Известный украинский тренер Юрий Вирт объяснил, почему покинул расположение тернопольской Нивы и заинтриговал информацией о предстоящем клубе.

– Юрий Николаевич, прокомментируйте ваше расставание с Нивой?

– Я покинул клуб по личным обстоятельствам. Решение было тяжелым. Переговорили с президентом и решили, что на этом этапе работать не смогу.

– Влияют ли личные обстоятельства на вашу дальнейшую тренерскую карьеру?

– Нет. Сейчас рассматриваем предложения других команд. В скором времени планирую вернуться к тренерской деятельности.

– Речь идет об УПЛ?

– Я не буду вдаваться в конкретику. Могу сказать, что получил не одно приглашение, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне тернопольская Нива занимает восьмое место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 22 турнирных балла после 17 сыгранных матчей.