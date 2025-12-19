Сергей НАГОРНЯК: «Другого тренера уже наверняка уволили бы»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поблагодарил руководство клуба за доверие, заявив, что другого тренера уже давно уволили бы после провального старта сезона.

– Если вернуться к стартовым турам, тем неудачным результатам, насколько важна была для вас и для игроков поддержка руководства клуба?

– Да это самое основное! Я думаю другого тренера уже наверняка уволили бы. У нас же была полная поддержка, как от почетного президента ФК «Эпицентр» Александра Владимировича Гереги, так и от президента клуба Ивана Андреевича Чернонога, которые в личных разговорах со мной говорили: «Не волнуйтесь, ребята пришли из Первой лиги, что вы хотите, потом надо еще немного приобрести, наши. То есть была полная поддержка. Такой она остается и сейчас. Поддержка всегда была. Просто у меня были другие требования.

– Как отмечают многие футбольные эксперты, вы один из немногих тренеров УПЛ, который всегда не просто берет ответственность за результат на себя, а говорит об этом вслух…

– Потому что за все отвечаю я. Соблюдаю принцип: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». И если я что-то не могу сделать, то это в первую очередь проиграю я. Почему? Потому что неправильно выбрал состав, не поставил того. Могу 200 разных примеров вам привести. Я не боюсь ответственности. От слова: «Совсем», – сказал Нагорняк

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.