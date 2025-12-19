Сергей НАГОРНЯК: «Другого тренера уже наверняка уволили бы»
Куоч Эпицентра поблагодарил руководство клуба
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поблагодарил руководство клуба за доверие, заявив, что другого тренера уже давно уволили бы после провального старта сезона.
– Если вернуться к стартовым турам, тем неудачным результатам, насколько важна была для вас и для игроков поддержка руководства клуба?
– Да это самое основное! Я думаю другого тренера уже наверняка уволили бы. У нас же была полная поддержка, как от почетного президента ФК «Эпицентр» Александра Владимировича Гереги, так и от президента клуба Ивана Андреевича Чернонога, которые в личных разговорах со мной говорили: «Не волнуйтесь, ребята пришли из Первой лиги, что вы хотите, потом надо еще немного приобрести, наши. То есть была полная поддержка. Такой она остается и сейчас. Поддержка всегда была. Просто у меня были другие требования.
– Как отмечают многие футбольные эксперты, вы один из немногих тренеров УПЛ, который всегда не просто берет ответственность за результат на себя, а говорит об этом вслух…
– Потому что за все отвечаю я. Соблюдаю принцип: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». И если я что-то не могу сделать, то это в первую очередь проиграю я. Почему? Потому что неправильно выбрал состав, не поставил того. Могу 200 разных примеров вам привести. Я не боюсь ответственности. От слова: «Совсем», – сказал Нагорняк
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
