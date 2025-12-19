Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «Другого тренера уже наверняка уволили бы»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 16:54 |
409
0

Сергей НАГОРНЯК: «Другого тренера уже наверняка уволили бы»

Куоч Эпицентра поблагодарил руководство клуба

19 декабря 2025, 16:54 |
409
0
Сергей НАГОРНЯК: «Другого тренера уже наверняка уволили бы»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поблагодарил руководство клуба за доверие, заявив, что другого тренера уже давно уволили бы после провального старта сезона.

– Если вернуться к стартовым турам, тем неудачным результатам, насколько важна была для вас и для игроков поддержка руководства клуба?

– Да это самое основное! Я думаю другого тренера уже наверняка уволили бы. У нас же была полная поддержка, как от почетного президента ФК «Эпицентр» Александра Владимировича Гереги, так и от президента клуба Ивана Андреевича Чернонога, которые в личных разговорах со мной говорили: «Не волнуйтесь, ребята пришли из Первой лиги, что вы хотите, потом надо еще немного приобрести, наши. То есть была полная поддержка. Такой она остается и сейчас. Поддержка всегда была. Просто у меня были другие требования.

– Как отмечают многие футбольные эксперты, вы один из немногих тренеров УПЛ, который всегда не просто берет ответственность за результат на себя, а говорит об этом вслух…

– Потому что за все отвечаю я. Соблюдаю принцип: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». И если я что-то не могу сделать, то это в первую очередь проиграю я. Почему? Потому что неправильно выбрал состав, не поставил того. Могу 200 разных примеров вам привести. Я не боюсь ответственности. От слова: «Совсем», – сказал Нагорняк

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Легенда Шахтера стремится вернуться к работе: «Получил не одно приглашение»
Футболист клуба УПЛ попал в ДТП: «Я даже не видел...»
Первым зимним новичком Карпат может стать экс‑игрок львовян
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Футбол | 18 декабря 2025, 20:42 6
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ

Вирц может переехать в Мадрид, а Гюллер – в Ливерпуль

Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионат Германии
Футбол | 19 декабря 2025, 16:58 0
Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионат Германии
Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионат Германии

Поединок состоится 19 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Футбол | 19.12.2025, 13:23
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Футбол | 18.12.2025, 17:54
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
Футбол | 19.12.2025, 03:59
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
17.12.2025, 21:42
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 55
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
19.12.2025, 10:07 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем