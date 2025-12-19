Эксперт – о футболисте Динамо: «Что ребенок вытворяет...»

Известный журналист Игорь Цыганык расхвалил юного форварда киевского Динамо Матвея Пономаренко, отличившегося в матче против армянского Ноа в шестом туре группового этапа Лиги конференций (2:0).

«Когда продали Ваната в августе, Пономаренко был вообще четвертым форвардом. Он не рассматривался, поверьте. Для молодого парня сейчас тот шанс, который ему дали, он будет выгрызать.

Костюку даже не нужно ничего объяснять. Он просто пришел и сказал: «Слушай, смотри, ты понимаешь, если не я, то играть не будешь. Найдут еще одного там Радуце, ​​Ранчича какого-нибудь, Гавранчича, Фавранчича, но ты играть не будешь». И что ребенок вытворяет. И она забивает важные мячи. И главное, как она работает», – рассказал Цыганык.

Игорь Костюк заменил Александра Шовковского в должности главного тренера киевского Динамо. В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «бело-синие» занимают 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.