СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Болонья – Интер

4.94 – 3.89 – 1.80

21:30 Боруссия Д – Боруссия М

1.62 – 4.73 – 5.39

22:00 Валенсия – Мальорка

2.07 – 3.38 – 4.22

22:15 Эшторил – Брага

5.72 – 4.10 – 1.63

