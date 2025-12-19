Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 декабря 2025, 17:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 19 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Болонья – Интер

Ggbet 4.94 – 3.89 – 1.80

21:30 Боруссия Д – Боруссия М

Ggbet 1.62 – 4.73 – 5.39

22:00 Валенсия – Мальорка

Ggbet 2.07 – 3.38 – 4.22

22:15 Эшторил – Брага

Ggbet 5.72 – 4.10 – 1.63

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
