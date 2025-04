Кристал Пэлас вошел в уникальный список команд Премьер-Лиги

Победа над «Брайтоном» со счетом 2:1 позволила команде «Кристал Пэлас» войти в тройку команд, которые имеют уникальный результат в Премьер-лиге.

Дело в том, что «Кристал Пэлас» доигрывал матч в девятерых, что не помешало ему победить. Это лишь третий подобный случай в истории АПЛ.

Первым был поединок 15 октября 1994 года, в котором «Манчестер Сити» одолел на выезде «КПР» со счетом 2:1.

Вторым случаем был матч между «Арсеналом» и «Лидс Юнайтед» 21 августа 2001 года, в котором со счетом 2:1 победили гости.

После 31-го тура «Кристал Пэлас» занимает 11-ю строчку с активом в 43 очка.

