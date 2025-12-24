Арсенал снова в игре: главная потеря канониров вернулся в строй

Лондонский «Арсенал» сообщил о возвращении к тренировочному процессу 26–летнего нападающего Кая Хаверца.

Из–за повреждения немецкий форвард в нынешнем розыгрыше АПЛ успел принять участие лишь в одной встрече – против «Манчестер Юнайтед» в рамках стартового тура. Остальную часть сезона игрок был вынужден пропустить, восстанавливаясь после травмы.

Пока медицинский штаб и руководство «канониров» не называют точных сроков появления Кая в официальных поединках. Тренерский штаб будет оценивать его состояние в ходе ближайших занятий.