  4. Арсенал снова в игре: главная потеря канониров вернулся в строй
Англия
24 декабря 2025, 04:46 | Обновлено 24 декабря 2025, 04:47
Арсенал снова в игре: главная потеря канониров вернулся в строй

Клуб сообщил о возвращении Кая Хаверца

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» сообщил о возвращении к тренировочному процессу 26–летнего нападающего Кая Хаверца.

Из–за повреждения немецкий форвард в нынешнем розыгрыше АПЛ успел принять участие лишь в одной встрече – против «Манчестер Юнайтед» в рамках стартового тура. Остальную часть сезона игрок был вынужден пропустить, восстанавливаясь после травмы.

Пока медицинский штаб и руководство «канониров» не называют точных сроков появления Кая в официальных поединках. Тренерский штаб будет оценивать его состояние в ходе ближайших занятий.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
