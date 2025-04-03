Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет местный гранд

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может скоро покинуть греческий «Олимпиакос».

По информации портала Transferfeed, заинтересованность в подписании нападающего проявляет украинский гранд «Шахтер». Игра Яремчука не оправдала ожиданий у руководства «Олимпиакоса», поэтому греки будут готовы его продать ориентировочно за 2 миллиона евро.

Яремчук является воспитанником киевского «Динамо». В Украине на правах аренды он также играл за «Александрию». В Европе Роман успел поиграть за «Гент», «Бенфику», «Брюгге» и «Валенсию».

В этом сезоне на счету Яремчука 27 матчей, 8 голов и два ассиста.

Ранее Sport.ua рассказал, почему переход в «Шахтер» будет для Яремчука оптимальным вариантом.