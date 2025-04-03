Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет местный гранд
«Шахтер» заинтересован в возвращении Яремчука в УПЛ
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может скоро покинуть греческий «Олимпиакос».
По информации портала Transferfeed, заинтересованность в подписании нападающего проявляет украинский гранд «Шахтер». Игра Яремчука не оправдала ожиданий у руководства «Олимпиакоса», поэтому греки будут готовы его продать ориентировочно за 2 миллиона евро.
Яремчук является воспитанником киевского «Динамо». В Украине на правах аренды он также играл за «Александрию». В Европе Роман успел поиграть за «Гент», «Бенфику», «Брюгге» и «Валенсию».
В этом сезоне на счету Яремчука 27 матчей, 8 голов и два ассиста.
Ранее Sport.ua рассказал, почему переход в «Шахтер» будет для Яремчука оптимальным вариантом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко считает, что от такого сотрудничества выиграет и форвард, и донецкий клуб
Андрей провел воспитательную беседу с юным болельщиком
Скоріше Сікан повернеться, хоча все може бути...
Але тоді навіщо купували бразильців?
Ліміт - от це може бути причиною.Бо з своїми "українцями" вони мяко кажучи погано обійшлись і тепер дуже не достає українців. А Ю19 не працює від слова зовсім