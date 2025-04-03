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  4. Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет местный гранд
Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 22:13 |
2662
6

Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет местный гранд

«Шахтер» заинтересован в возвращении Яремчука в УПЛ

03 апреля 2025, 22:13 |
2662
6
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет местный гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может скоро покинуть греческий «Олимпиакос».

По информации портала Transferfeed, заинтересованность в подписании нападающего проявляет украинский гранд «Шахтер». Игра Яремчука не оправдала ожиданий у руководства «Олимпиакоса», поэтому греки будут готовы его продать ориентировочно за 2 миллиона евро.

Яремчук является воспитанником киевского «Динамо». В Украине на правах аренды он также играл за «Александрию». В Европе Роман успел поиграть за «Гент», «Бенфику», «Брюгге» и «Валенсию».

В этом сезоне на счету Яремчука 27 матчей, 8 голов и два ассиста.

Ранее Sport.ua рассказал, почему переход в «Шахтер» будет для Яремчука оптимальным вариантом.

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Роман Яремчук трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Олимпиакос Пирей
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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Комментарии 6
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apepa
Це ж було вже!
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+1
maxno
Спросите у Яремчука сночало .
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0
avk2307
Картинка по посиланню цікава. Хто намалював?
Скоріше Сікан повернеться, хоча все може бути...
Але тоді навіщо купували бразильців?
Ліміт - от це може бути причиною.Бо з своїми "українцями" вони мяко кажучи погано обійшлись і тепер дуже не достає українців. А Ю19 не працює від слова зовсім
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0
Boodya
Ну і для чого він Шахтарю?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Если и вернется, то в Верес или Левый берег.
Ответить
-2
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