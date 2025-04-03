Джокер Жота и грубиян Тарковски. Матч Ливерпуль – Эвертон в цифрах
В матче Ливерпуля против Эвертона был зафиксирован ряд интересных статистических моментов
Эвертон не смог победить Ливерпуль (0:1) в 35-м матче чемпионата, в котором первыми забивали красные. В последний раз Эвертон одержал волевую победу в дерби еще в декабре 1992 года.
Победный гол в матче на счету Диого Жоты. 28-летний португалец забивает в ворота Эвертона уже свой третий гол, при этом все его голы были забиты им на разных стадионах: Молинью (2020), Гудисон Парк (2021), Энфилд (2025).
Джеймс Тарковски обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству полученных желтых карт без единого изъятия. В матче против Ливерпуля 32-летний английский защитник Эвертона получил свой 63-й горчичник.
Ранее сообщалось, что бомбардир Ньюкасла вписал свое имя в историю клуба, забив очередной гол в нынешнем сезоне АПЛ.
Diogo Jota puts Liverpool ahead in the Merseyside derby.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 2, 2025
Everton are winless in their last 34 Premier League matches when conceding first against Liverpool, since beating them 2-1 in December 1992.#LIVEVE pic.twitter.com/BfZzSgW7tp
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