Джокер Жота и грубиян Тарковски. Матч Ливерпуль – Эвертон в цифрах

Эвертон не смог победить Ливерпуль (0:1) в 35-м матче чемпионата, в котором первыми забивали красные. В последний раз Эвертон одержал волевую победу в дерби еще в декабре 1992 года.

Победный гол в матче на счету Диого Жоты. 28-летний португалец забивает в ворота Эвертона уже свой третий гол, при этом все его голы были забиты им на разных стадионах: Молинью (2020), Гудисон Парк (2021), Энфилд (2025).

Джеймс Тарковски обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству полученных желтых карт без единого изъятия. В матче против Ливерпуля 32-летний английский защитник Эвертона получил свой 63-й горчичник.

