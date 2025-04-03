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Англия
03 апреля 2025, 08:07 | Обновлено 03 апреля 2025, 08:33
316
0

Джокер Жота и грубиян Тарковски. Матч Ливерпуль – Эвертон в цифрах

В матче Ливерпуля против Эвертона был зафиксирован ряд интересных статистических моментов

03 апреля 2025, 08:07 | Обновлено 03 апреля 2025, 08:33
316
0
Джокер Жота и грубиян Тарковски. Матч Ливерпуль – Эвертон в цифрах
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Эвертон

Эвертон не смог победить Ливерпуль (0:1) в 35-м матче чемпионата, в котором первыми забивали красные. В последний раз Эвертон одержал волевую победу в дерби еще в декабре 1992 года.

Победный гол в матче на счету Диого Жоты. 28-летний португалец забивает в ворота Эвертона уже свой третий гол, при этом все его голы были забиты им на разных стадионах: Молинью (2020), Гудисон Парк (2021), Энфилд (2025).

Джеймс Тарковски обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству полученных желтых карт без единого изъятия. В матче против Ливерпуля 32-летний английский защитник Эвертона получил свой 63-й горчичник.

Ранее сообщалось, что бомбардир Ньюкасла вписал свое имя в историю клуба, забив очередной гол в нынешнем сезоне АПЛ.

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Ливерпуль Эвертон Ливерпуль - Эвертон статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Диогу Жота Джеймс Тарковски
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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